В четверг, 26 июля, николаевский городской голова Александр Сенкевич оскандалился, нецензурно высказавшись в конце второго пленарного заседания 41-й сессии, пишет издание Niklife.

Мэр громко в микрофон объявил перерыв в работе сессии. А затем, встав с кресла, он пробормотал себе под нос матерный мем, однако микрофон и трансляция успели уловить его слова.

"Х@якс-х@якс и в продакшн", - высказался Сенкевич.

После этого микрофон не был выключен, а уловил переговоры мэра с кем-то. Отметим, что этот мем довольно популярен в IT-сфере и в дизайне.

Ранее "Страна" писала о том, что лидер "Ленинграда" написал матерный стих о разводе с женой Матильдой.

Также мы сообщали, что в Одессе фермер "выстриг" матерную надпись на пшеничном поле.