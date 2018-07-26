Водитель внедорожника Hummer, который во вторник насмерть сбил 10-летнюю девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве, пробудет под стражей до 21 сентября.

Таково решение Шевченковский суд Киева, который 26 июля, избирал меру пресечения для 23-летнего Кирилла Островского, который сбил на пешеходном переходе ребенка. Текстовую онлайн трансляцию судебного заседания вела "Страна".

Ранее сообщалось, что около 22:30 24 июля 23-летний водитель Hummer, нарушив правила дорожного движения (красный сигнал светофора), совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая в сопровождении мамы переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок умер в карете скорой помощи.

Позже в пресс-службе прокуратуры Киева добавили, что суд, применив безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток 23-летнему водителю Hummer, таким образом удовлетворил ходатайство прокурора.

Предварительно действия водителя Hummer квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч.1 ст.135 (заведомое оставление без помощи лица) Уголовного кодекса Украины.

Водителя задержали возле ТЦ "Парус" на ул.Мечникова и доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, но он отказался сдать все биообразцы.