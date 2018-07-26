Посольство США в Украине осудило отказ комиссии прокуроров отправить в отставку главу САП Назара Холодницкого.

Такой вывод можно сделать из твита посольства.

"В современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права", - туманно, но вполне понятно написали в Twitter диппредставительства.

Напомним, сегодня квалификационная комиссия прокуроров отказалась отправлять в отставку главу Специально антикоррупционной прокуратуры. При этом она признала, что он совершил грубые нарушения прокурорской этики и манипулировал результатами следствия.

Назар Холодницкий в итоге отделался выговором.

Дело тянется с весны, когд при содействии НАБУ в кабинете спецпрокурора установили "жучок". По мотивам записей, на которых Холодницкий вел довольно сомнительные беседы, генпрокурор и директор НАБУ подали жалобы в прокурорскую КДК.

"Страна" вела онлайн-хронику заседания комиссии.