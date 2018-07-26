Нардеп Евгений Мураев, который недавно передал корпоративные права на телеканал NewsOne своему отцу, отреагировал на удивление телезрителей по поводу вчерашнего эфира ток-шоу "Украинский формат", в котором лидер партии "За Життя" нардеп Вадим Рабинович представил собственную программу выхода Украины из кризиса "Украинская мечта" и отобрал членов своей команды.

В частности, в эту команду вошли известный политик, лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, активист-антикоррупционер Шабунин, экс-министр экономики Суслов и другие.

"Люди недоумевают, что это случилось вчера на "Украинском формате" и честно скажу, что недоумеваю тоже. Никаких иных оценок пока давать не буду, поскольку хочу посоветоваться с членами своей команды и принять взвешенное решение. В любом случае подчеркну, что для меня честное имя всегда было важнее регалий, званий и тем более пенсионного обеспечения. Дайте немного времени, пожалуйста", - написал в соцсети Мураев.

Фото: facebook.com

Отметим, что в соцсетях действительно многие задавали вопросы по поводу такого "партийного" формата ток-шоу, а также удивлялись почему на нем не было Евгения Мураева, который также, как известно, является одним из лидеров партии "За життя".

Стоит сказать, что информация о разногласиях Мураева и Рабиновича появилась еще в прошлом году. По данным "Страны", в последние месяцы отношения между двумя политиками стали еще более напряженными.

На данный момент телеканал NewsOne и Вадим Рабинович не прокомментировали заявление Мураева.

Ранее "Страна" писала, что рейтинг Евгения Мураева по социологическим замерам оказался выше, чем у Вадима Рабиновича.