На канале Уoutube опубликован документальный фильм "30 мифов о Чикатило", который открывает неизвестные ранее подробности о расследовании преступлений одного из самых кровавых маньяков - Андрея Чикатило.

Как выяснилось, Чикатило впервые признался в своих преступлениях психиатру Александру Бухановскому, а не следователю Иссе Костоеву. Об этом в документальном фильме рассказал генерал-майор Виктор Бураков, руководивший операцией "Лесополоса" по поимке преступника, пишет издание Лайф.

Следователь обнародовал содержание 25 писем, которые Чикатило написал в СИЗО. Маньяк думал, что послания попадают его адвокату, но на самом деле их читали оперативники и психиатр Бухановский.

Как рассказал Бураков, материалы, собранные психиатром, были умышленно удалены из уголовного дела. Чикатило должны были лечить. Несколько участников поисков маньяка рассказали, что решение о смертной казни было принято под давлением.

По словам Буракова, Чикатило пытался показать судье, что болен. На одном из заеданий он вдруг снял штаны.

Также сообщается, что брат Чикатило был съеден во время голода в 30-е годы, а самого будущего маньяка в 14-летнем возрасте пыталась изнасиловать взрослая женщина.

Генерал-майор сообщил, что Чикатило очень любил своих родных. В письмах он называл свою жену "милой Феничкой, ласточкой", а также говорил, что "любит сына Юрочку".

Известно, что Чикатило совершил 53 убийства в период с 1978 по 1990 год. В числе его жертв 21 мальчик в возрасте от 7 до 16 лет, 14 девочек - от 9 до 17 лет, а также 18 девушек и женщин. 14 февраля 1994 года в Новочеркасске маньяк был казнен выстрелом в затылок.

Следователь Виктор Бураков умер в возрасте 70 лет 21 июля 2018 года.

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