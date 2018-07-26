После скандала с дорогой поездкой на Мальдивы, которая вызвала крайне неоднозначную реакцию среди населения, президент Украины Петр Порошенко поручил своим подчиненным из Госуправления делами (ДУСя) найти себе место отдыха в Украине. Об этом "Стране" рассказал источник в Администрации Президента Украины.

"После публикаций СМИ по Мальдивам и Испании на данный момент есть поручение Куцыку (Иван Куцык, руководитель Государственного управления делами - прим. ред.) найти достойное место для отдыха в августе в Украине", - сказал источник.

Такое решение принято, чтобы "народ не злить в очередной раз" и для "пиара под выборы", пояснил источник.

По его словам, первоначально в качестве варианта рассматривался отдых в одном из Национальных парков на побережье Азовского моря близ Крыма, что помимо прочего было бы интересно и политтехнологической точки зрения (мол, "отсель грозить мы будем оккупантам").

И Порошенко даже якобы приезжал на место, однако оно ему не понравилось и теперь ищут другие варианты.

Ранее "Страна" сообщала, что в АП засекретили данные об отдыхе Петра Порошенко.

Там также отказались назвать сумму, потраченную президентом на "мальдивские каникулы".