Замминистра Министерства финансов Сергей Марченко, которого сегодня отправили в отставку в Правительстве, скорее всего, будет работать на себя.

Об этом свидетельствует новый статус "Самозанятость" Марченко в Facebook. Кстати, пользователи очень благожелательно отнеслись к статусу и желают экс-замминистра всяческих успехов.

Фото: facebook.com

Марченко на своем посту прославился тем, что инициировал отмену студенческих стипендий, из-за чего студенты бросили в него тортом. Здесь вы можете посмотреть видео знаменитого броска.



В свою очередь, Сергей Марченко считал такие методы недопустимыми



Кстати, в личной беседе с корреспондентом "Страны" Марченко еще в прошлом году говорил, что собирается уходить с должности заместителя министра.

Марченко был назначен замминистра в конце мая 2016 года. Является специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики. В его ведении также находились департаменты финансов промышленности, обороны и правоохранительных органов, расходов бюджета гуманитарной сферы, а также отдел госрегулирования в сфере выпуска и проведения лотерей.

Ранее "Страна" сообщала, что заместители Данилюка идут в отставку вслед за уволенным министром.