Уволенный замглавы Минфина, в которого кидали тортом студенты, собирался в отставку еще в прошлом году
Замминистра Министерства финансов Сергей Марченко, которого сегодня отправили в отставку в Правительстве, скорее всего, будет работать на себя.
Об этом свидетельствует новый статус "Самозанятость" Марченко в Facebook. Кстати, пользователи очень благожелательно отнеслись к статусу и желают экс-замминистра всяческих успехов.
Фото: facebook.com
Марченко на своем посту прославился тем, что инициировал отмену студенческих стипендий, из-за чего студенты бросили в него тортом. Здесь вы можете посмотреть видео знаменитого броска.
В свою очередь, Сергей Марченко считал такие методы недопустимыми
Кстати, в личной беседе с корреспондентом "Страны" Марченко еще в прошлом году говорил, что собирается уходить с должности заместителя министра.
Марченко был назначен замминистра в конце мая 2016 года. Является специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики. В его ведении также находились департаменты финансов промышленности, обороны и правоохранительных органов, расходов бюджета гуманитарной сферы, а также отдел госрегулирования в сфере выпуска и проведения лотерей.
Ранее "Страна" сообщала, что заместители Данилюка идут в отставку вслед за уволенным министром.