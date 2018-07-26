Стали известны подробности нападения активистов на редактора районной газеты "Известия Березнянщины" Сергея Близнюка, которое произошло 25 июля в помещении Березнянской райгосадминистрации Черниговской области.

Как сообщили в Национальном союзе журналистов, около 15 человек заблокировали выход из зала совещаний и больше часа удерживали там работников РГА и главного редактора "Известий Березнянщины" Сергея Близнюка. Агрессивно настроенные мужчины требовали от редактора и сотрудников отдела по делам семьи, молодежи и спорта и отдела образования написать заявления на увольнение. А для большей убедительности несколько раз толкнули редактора.

Нападавшие вели себя грубо, называли присутствующих сепаратистами, забрали мобильный телефон руководительницы аппарата райгосадминистрации, чтобы она не могла позвонить в полицию.

Такую реакцию вызвала размещена в последнем номере районной газеты "Известия Березнянщины" публикация о детском православном лагере Нежинской епархии УПЦ МП.

Незадолго до столкновения представители ВО «Свобода» обратились в РГА с требованием предоставить зал заседаний и провести встречу с руководством газеты и работниками администрации.

"Люди были настроены агрессивно и решительно, обвиняли, что якобы я в газете "рекламирую московских попов". Во время этого конфликта меня несколько раз толкнули. Поэтому, переживая за свое здоровье, под моральным и физическим давлением я согласился написать заявление на увольнение", - рассказал в комментарии НСЖУ пострадавший и.о. главного редактора Сергей Близнюк.

Обращаться в полицию с заявлением о препятствовании журналистской деятельности Сергей Близнюк пока не собирается, говорит, что на сегодня считает конфликт исчерпанным. Но в случае повторных угроз готов писать заявление.

Руководитель аппарата Березнянской райгосадминистрации Ирина Ткаченко признается, что ситуация разволновала и напугала ее. По ее словам, во время блокирования помещения она пыталась вызвать полицию, однако у нее силой вырвали телефон.

"Пока пыталась отобрать мобильный назад, агрессоры набросились на редактора "Известий Березнянщины". Когда вернула взгляд в зал, увидела, как он держится за голову. Сам момент избиения не видела, но коллеги говорят, что Сергея Близнюка несколько раз ударили по голове. Нас держали заблокированными больше часа, пока люди под давлением не написали заявления на увольнение. Сейчас этим делом занимается полиция, пострадавшие дают показания. В целом же, то что случилось, просто не укладывается ни в какие рамки, для нас это был стресс, теперь приходим в себя", - говорит Ирина Ткаченко.

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают избиение редактора районной газеты и отмечают, что нападение должно быть расследовано, а "активисты" наказаны.

"Физическая агрессия и запугивание журналистов недопустимы. И какие бы патриотические лозунги не озвучивали "активисты", кулаками и нападениями правды не получишь. Журналисты не должны бояться выполнять свои профессиональные обязанности. И при этом не остерегаться, что за освещение реальной жизни к ним придут с дракой "активисты", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Ранее "Страна" писала о том, что суд Черкасс начал заново рассматривать дело об избиении фотокора офицером МВД.

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