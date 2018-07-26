Девочка, сбитая Hummer, за рулем которого находился Кирилл Островский, а также ее мама являются гражданами Российской Федерации, и сейчас решается вопрос о переправке тела ребенка на родину.

Об этом на заседании суда сегодня, 26 июля заявил адвокат подозреваемого Кирилла Островского, сообщает корреспондент "Страны".

Мы ведем онлайн трансляцию с заседания суда который избирает меру пресечения для Кирилла Островского, который на своем Hummer сбил девочку и протащил ее тело 50 метров.

Кириллу Островскому объявили подозрения по двум статьям. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч.1 ст.135 (заведомое оставление без помощи лица) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что отец Кирилла Островского рассказал свою версию событий.

Также Федерация бокса Украины открестилась от "боксера" Островского, сбившего девочку в Киеве.