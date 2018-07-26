"Крах всего". Сытник опротестует выговор Холодницкому
Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник обжалует решение комиссии прокуроров сделать выговор главе Специализированной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому.
Об этом он заявил журналистам после заседания Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), передает "Интерфакс-Украина".
По мнению Сытника, в действиях прокурора Холодницького были выявлении грубые нарушения, поэтому он не согласен с решением комиссии о выговоре. "Делай что хочешь, а наказанием будет выговор..." – сказал Сытник на решение КДКП.
В зале на такое решение скандировали "Позор".
Сытник считает, что решение о выговоре, это "крах всего". По его мнению, вина Холодницького очевидна. "Человек осуществляет давление на свидетелей, на судей, на прокуроров, подстрекает к даче ложных показаний. Если сказать, что это нормально для прокурора, в крайнем случае будет выговор, это станет угрозой всей правоохранительной системе вообще", - сказал Сытник в начале июля.
Ранее "Страна" сообщала, что дело об увольнении Холодницкого закончилось выговором.
Также 33 прокурора САП поддержали своего начальника Холодницкого накануне его судного дня.