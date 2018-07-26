Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник обжалует решение комиссии прокуроров сделать выговор главе Специализированной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому.

Об этом он заявил журналистам после заседания Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), передает "Интерфакс-Украина".

По мнению Сытника, в действиях прокурора Холодницького были выявлении грубые нарушения, поэтому он не согласен с решением комиссии о выговоре. "Делай что хочешь, а наказанием будет выговор..." – сказал Сытник на решение КДКП.

В зале на такое решение скандировали "Позор".

Сытник считает, что решение о выговоре, это "крах всего". По его мнению, вина Холодницького очевидна. "Человек осуществляет давление на свидетелей, на судей, на прокуроров, подстрекает к даче ложных показаний. Если сказать, что это нормально для прокурора, в крайнем случае будет выговор, это станет угрозой всей правоохранительной системе вообще", - сказал Сытник в начале июля.

Ранее "Страна" сообщала, что дело об увольнении Холодницкого закончилось выговором.

Также 33 прокурора САП поддержали своего начальника Холодницкого накануне его судного дня.