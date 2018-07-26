В Шевченковском суде определяют меру пресечения водителю Hummer Кириллу Островкому, который насмерть сбил 10-летнюю девочку в Киеве и пытался скрыться с места ДТП.

Во время судебного заседания Островский заявил, что после ДТП он не пытался уехать. По его словам, сначала он подошел к сбитой девочке, а затем, пребывая в шоке, снял задние номера со своего автомобиля.

"Я побеспокоился о том, чтобы мои близкие этого не увидели", - заявил Островский.

Также он заявил, что не будет просить о снисхождении.

"Я сам не могу себе простить то, что случилось, поэтому просить о каком-то снисхождении не считаю нужным", - сказал Островский, и добавил, что просит оставить его на свободе, чтобы он мог зарабатывать деньги и помогать матери погибшей девочки.

Как сообщил адвокат Кирилл Островского погибшая девочка и ее мама являются гражданами Российской Федерации, и сейчас решается вопрос о переправке тела домой.

Ранее "Страна" писала о том, что Федерация бокса Украины открестилась от "боксера" Островского, сбившего девочку в Киеве.

Также мы сообщали, что сбившему насмерть девочку водителю Hummer объявили подозрение по еще одной статье.