Дарницкий районный суд Киева в четверг, 26 июля, отвел судью Любовь Леонтюк от рассмотрения дела "титушки" Юрия Крысина, которого подозревают в нападении на погибшего журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году. Об этом в Facebook сообщила вдова Веремия Светлана Кирилаш.

Именно Леонтюк отправила Крысина в СИЗО весной этого года. Для вдовы известие об отводе судьи стало шоком.

Фото: facebook.com/svetlana.kirilash

Отвод был заявлен адвокатами Крысина.

Решение судьи Ольги Просаловой означает, что дело будет рассматриваться заново. Впрочем, угроза повторного рассмотрения была и раньше. Прокурор Юлия Малашич говорила, что дело Крысина могут начать рассматривать заново из-за того, что судья Леонтюк с сентября уходит на пенсию

Дело о похищении и пытках активистов Майдана рассматривает Дарницкий суд.

29 марта 2018 года Крысину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Потерпевшими по этому делу являются три человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать погибшего журналиста Вячеслава Веремия Екатерина Веремий и его жена Светлана Кирилаш.

Дело включает в себя три эпизода. Первый касается событий 21 января 2014 года, когда Иваненко похитили на станции метро, увезли в палаточный лагерь "титушек" и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили. Крысину по этому эпизоду инкриминируют пособничество в похищении и пытках Иваненко, так как он предоставил для этого свою группу титушек и обещал им вознаграждение. Второму фигуранту Сергею Чемесу инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и координировал свои действия с Крысиным.

Второй эпизод касается нападения "титушек" на активистов на Прорезной 18 февраля 2014 года. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга.

Третий эпизод касается убийства журналиста Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года. В этом эпизоде обвиняемым является только Чемес, т.к. он, по данным следствия, держал Веремия, пока его избивали.

В декабре 2017 года Шевченковский райсуд приговорил Крысина к 4 годам тюрьмы условно. Суд счел, что его действия подпадают под статью "хулиганство". Позже приговор был изменен, а судья, вынесший его, подал в отставку.

Ранее "Страна" сообщала, что подсудимый Крысин на суде грубо оскорбил маму убитого журналиста Вячеслава Веремия.

Также читайте как адвокаты "титушки" Крысина объявили отвод судьи.