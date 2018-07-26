Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и коммерческий директор компании Юрий Витренко получили около 70% от всей суммы премий за победу в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщает Insider со ссылкой на источник в компании.

Собеседник издания назвал имена 11 из 41 премируемых, которых раньше засекретил "Нафтогаз".

  • председатель правления Андрей Коболев
  • коммерческий директор Юрий Витренко
  • директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк
  • первый заместитель председателя правления Сергей Перелома
  • заместитель председателя правления Сергей Коновец
  • заведующий канцелярией Валентина Пишун
  • директор по персоналу Маргарита Короткова
  • директор по административной деятельности и энергоэффективности Виталий Щербенко 
  • директор по корпоративной безопасности Константин Пожидаев
  • начальник департамента безопасности Владимир Лупащенко 
  • начальник специального отдела Виктор Пасичник

По словам источника, большинство из перечисленных в процесс в Стокгольмском арбитраже привлечены не были.

Известно также, что члены правления Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко премий не получили, а сумма выплаты Сергею Переломе составила 8 млн грн.

Напомним, наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долларов после победой в Стокгольмском арбитражном суде по делу о транзитном контракте, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долларов (сейчас выполнение этого решения заблокировано шведскими судами).

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