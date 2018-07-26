Стали известны имена сотрудников Нафтогаза, получивших гигантские премии
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и коммерческий директор компании Юрий Витренко получили около 70% от всей суммы премий за победу в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщает Insider со ссылкой на источник в компании.
Собеседник издания назвал имена 11 из 41 премируемых, которых раньше засекретил "Нафтогаз".
- председатель правления Андрей Коболев
- коммерческий директор Юрий Витренко
- директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк
- первый заместитель председателя правления Сергей Перелома
- заместитель председателя правления Сергей Коновец
- заведующий канцелярией Валентина Пишун
- директор по персоналу Маргарита Короткова
- директор по административной деятельности и энергоэффективности Виталий Щербенко
- директор по корпоративной безопасности Константин Пожидаев
- начальник департамента безопасности Владимир Лупащенко
- начальник специального отдела Виктор Пасичник
По словам источника, большинство из перечисленных в процесс в Стокгольмском арбитраже привлечены не были.
Известно также, что члены правления Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко премий не получили, а сумма выплаты Сергею Переломе составила 8 млн грн.
Напомним, наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долларов после победой в Стокгольмском арбитражном суде по делу о транзитном контракте, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долларов (сейчас выполнение этого решения заблокировано шведскими судами).
Ранее "Страна" писала о том, что после огромной премии главе НАК Нафтогаз купили Cadillac в броне.
Также мы сообщали, что НАБУ и САП расследуют получение менеджерами Нафтогаза многомиллионных премий.