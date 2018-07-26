Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и коммерческий директор компании Юрий Витренко получили около 70% от всей суммы премий за победу в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщает Insider со ссылкой на источник в компании.

Собеседник издания назвал имена 11 из 41 премируемых, которых раньше засекретил "Нафтогаз".

председатель правления Андрей Коболев

коммерческий директор Юрий Витренко

директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк

первый заместитель председателя правления Сергей Перелома

заместитель председателя правления Сергей Коновец

заведующий канцелярией Валентина Пишун

директор по персоналу Маргарита Короткова

директор по административной деятельности и энергоэффективности Виталий Щербенко

директор по корпоративной безопасности Константин Пожидаев

начальник департамента безопасности Владимир Лупащенко

начальник специального отдела Виктор Пасичник

По словам источника, большинство из перечисленных в процесс в Стокгольмском арбитраже привлечены не были.

Известно также, что члены правления Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко премий не получили, а сумма выплаты Сергею Переломе составила 8 млн грн.

Напомним, наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долларов после победой в Стокгольмском арбитражном суде по делу о транзитном контракте, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долларов (сейчас выполнение этого решения заблокировано шведскими судами).

Ранее "Страна" писала о том, что после огромной премии главе НАК Нафтогаз купили Cadillac в броне.

Также мы сообщали, что НАБУ и САП расследуют получение менеджерами Нафтогаза многомиллионных премий.