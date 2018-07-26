Сегодня, 26 июля, Кабинет министров уволил заместителей министра финансов Юрия Буцу и Сергея Марченко. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Уволили Буцу и Марченко", - сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания.

Другим решением Кабинет министров назначил Буцу правительственным уполномоченным по вопросам управления государственным долгом. До этого Буца и Марченко подали в отставку со своих должностей после решения Верховной Рады уволить главу Минфина Александра Данилюка.

Буца был назначен заместителем министра по вопросам европейской интеграции с начала мая 2016 года, а до этого занимал должность члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В Минфине он курирует вопросы долговой политики, сотрудничества с международными организациями и управление европейской интеграции.

Марченко был назначен замминистра в конце мая 2016 года. Является специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики. В его ведении также департаменты финансов промышленности, обороны и правоохранительных органов, расходов бюджета гуманитарной сферы, а также отдел госрегулирования в сфере выпуска и проведения лотерей.

Ранее "Страна" сообщала, что в начле июня Рада отправила в отставку Данилюка. Исполняющей обязанности министра финансов стала первая заместительница Данилюка Оксана Маркарова.

Напомним, конфликт премьера с министром финансов Александром Данилюком вышел в публичную плоскость в мае, когда на заседании Кабмина между ними произошла перепалка. Во время заседания Данилюк в достаточно ультимативной форме потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которого подано давно. Гройсман в не менее жесткой манере ответил, что не будет этого делать.

Позже Данилюк объяснил журналистам, что причина конфликта в разногласиях с премьером по реформе ГФС. Кабмин проголосовал за переподчинение ГФС напрямую Кабмину в обход Минфина, по аналогии с Госаудитслужбой, что вызвало протест Минфина.

В ответ Данилюк написал письмо странам G7 о его конфликте с премьер-министром Владимиром Гройсманом с целью "избежать двусмысленности и манипуляций". Данилюк также указал, что действующая власть мешала реформированию ГФС. По его словам, Гройсман заблокировал назначение постоянного главы ГФС и его заместителей.

Также мы писали, что будет с переговорами Украины и МВФ после отставки Данилюка.