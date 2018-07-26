В Киеве восстановлено движение транспорта по улице Елены Телиги, где на перекрестке с улицей Кирилловской произошло разрушение дорожного покрытия вблизи путепровода. Об этом во время брифинга в четверг, 26 июля, сообщил глава КП Киевавтодор Александр Густелев, сообщает УНН.

"Движение по улице Елены Телиги восстановлено", - сообщил Густелев.

По его словам, этот путепровод был вчера одним из наиболее проблемных объектов, однако сейчас последствия непогоды уже ликвидированы. Обвала несущих конструкций не было.

Напомним, что сегодня утром власти Киева затеяли ремонт рухнувшего моста на улице Елены Телиги и показали схему, как его объехать.

Также мы сообщали о том, что появились фото, как в Киеве после дождя обвалился мост над улицей Кирилловской.