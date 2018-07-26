Под Винницей мать за 10 тысяч гривень заказала убийство собственного сына
Жительница села Калиновского района Винницкой области заказала за 10 тысяч гривень двум односельчанам убийство родного сына. На такой шаг мать пошла из-за постоянных ссор с ним. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
Фото: facebook.com
В сообщении говорится, что в феврале этого года заказное убийство было исполнено. "Прокуратура Винницкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве. В отношении трех обвиняемых Винницкий городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Также Лысенко добавил, что обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Калиновский районный суд. За совершение данного уголовного преступления злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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