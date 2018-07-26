Жительница села Калиновского района Винницкой области заказала за 10 тысяч гривень двум односельчанам убийство родного сына. На такой шаг мать пошла из-за постоянных ссор с ним. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Фото: facebook.com

В сообщении говорится, что в феврале этого года заказное убийство было исполнено. "Прокуратура Винницкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве. В отношении трех обвиняемых Винницкий городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Также Лысенко добавил, что обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Калиновский районный суд. За совершение данного уголовного преступления злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" писала о том, что дело о жестоком убийстве добровольцами "Донбасса" семьи кума Януковича передали в суд.

Также мы сообщали, что в Харькове 55-летняя женщина провела два дня с молодым парнем, после чего он ее убил.