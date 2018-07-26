В Киеве мужчина в военной форме пытался совершить самосожжение у здания Министерства обороны. Таким образом он пытался привлечь внимание к нарушению своих прав.

Сергей Ульянов - так зовут атошника - требует предоставить себе статус участника боевых действий. Но безуспешно. Теперь он решил привлечь к себе внимание уже по-другому.

Что из этого вышло - разбиралась "Страна".

Что произошло

Мужчина был участником акции на Воздухофлотском проспекте, на которой добробатовцы требовали признания равных прав с участниками боевых действий.

В ходе этой акции бывший боец Сил спецопераций ВСУ Сергей Ульянов попытался себя поджечь.

Окружающие пытались помешать ему, но он сначала смог вырваться. Но другие участники акции быстро повалили его на землю и начали тушить пламя. Мужчину с ожогами доставили в больницу.

В больнице выяснилось, что ожогов Ульянов не получил, в медицинской помощи или госпитализации не нуждается. Его отпустили домой.

Причины самоподжога

Как выяснилось, ранее на странице в Facebook Ульянов анонсировал свою акцию. "Внимание! Солдат ССО ВСУ анонсирует самоподжог под Министерством Обороны Украины!" - написал он.

Фото: facebook.com/Сергей Ульянов

Ульянов утверждает, что его и группу его сослуживцев в 2016 году уволили из Вооруженных сил с многочисленными нарушениями. "Более двух лет военнослужащие не могут законно уволиться из рядов Вооруженных сил, получать медицинскую помощь, достойно жить и работать!" - отметил он.

По словам Ульянова, с ним не рассчитались и намеренно не выдали нужных документов.

"Я остался в воздухе, даже не могу встать на военный учет. Просто не могу дальше жить и нормально работать и развиваться. Моего боевого побратима вообще уволили без его ведома, он также не получил никаких документов", – сказал боец.

Что говорят в Генштабе

В Генеральном штабе ВСУ дали понять, что навстречу Ульянову даже после огненной акции не пойдут и заявили, что готовы выполнить решение суда в отношении Ульянова.

"Вопросы, с которыми сегодня обращался к вам бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Ульянов, рассматривались Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных сил, часть вопросов была положительно решена, но основной вопрос сейчас рассматривается в суде. Судебное разбирательство не завершено, и поэтому решение суда, которое будет принято, в обязательном порядке будет выполнено Министерством обороны и Генеральным штабом", - заявили в ведомстве.

По словам представителя Генштаба, уже были решены основные вопросы, связанные с прохождением военной службы, изданными приказами командиров воинской части, где проходил службу Ульянов, и финансовыми расчетами.

Руководитель пресс-службы командования Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров сообщил, Ульянов ранее служил в комендантском взводе одной из воинских частей. В сентябре 2017 года он был уволен. В командовании предположили, что экс-военнослужащий пытается повлиять на решение суда. Ульянов был уволен с военной службы по состоянию здоровья. После увольнения он решил судиться с Минобороны и уже проиграл два иска. Сейчас идет третий суд, на который Ульянов, по словам пресс-секретаря, систематически не является.

Также Никифоров сообщил, что Ульянов уже не в первый раз грозил самосожжением. В июне он позвонил на "горячую линию" Минобороны и предупредил об аналогичной акции. Позже он зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения у здания посольства США.

Ульянов: "Весь мир смеется с нас как с идиотов"

На странице Сергея Ульянова в Facebook последние несколько постов посвящены "разборкам" с ВСУ и сегодняшнему инциденту.

Сергей Ульянов. Фото: Facebook

Другие пользователи уже успели отметиться на странице Ульянова. Так, пользователь Елена Живко написала: "До чего доводит система, которая тебя не хочет слышать? Когда ты за правду против системы. Сергей Ульянов надеюсь с тобой все хорошо".

В комментариях некоторые пользователи осудили поступок Ульянова. Так, один из комментаторов пишет: "На картинку для лайф-ньюз отработал? Сколько рублей заработал?"

Другой пользователь пишет: "При всем уважении к воину – плохо отработано. Ну .. очень все не правдиво. Зритель, читатель сегодняшний - это не ученик 2-го класса. Я понимаю - было привлечь внимание к проблеме коррупции во власти, но не таким образом".

Сам Ульянов на днях писал пост, посвященный событиям на востоке Украины и отношениям с Россией, высказывая антироссийские взгляды.

Сергей Ульянов. Фото: Facebook

"Пятый год на востоке нашей земли идет определенное действо... для части населения это проведение АТО... Пацаны, которые вернулись "оттуда" говорят, что это ВОЙНА с Московией. Часть населения уверены, что это гражданская война... Власть "дипломатично" петляет все эти годы нам втюхивая одно, а на западе "партнерам" совершенно другое... Весь мир смеется с нас как с идиотов, которые сами не понимают, что происходит в их стране", - пишет он.

Ульянов высказал убеждение, что на востоке идет война с Россией, и предложил необходимые, на его взгляд, действия: "Официальное объявление! Закрытие границ, военное положение, отключение ОРДЛО и Крыма от ВСЕГО (электричество и т.д), законы военного времени (расстрелы за взятки на месте, офицер не выполнил свои обязанности – 10 в плечи с разжалованием и т.д.) Все быки с ночных клубов столицы, титушня и прочие "граждане" отмобилизированны и после ПОЛИГОНОВ еб@шат сепарню с пулеметов и минометов на передке. Полный разрыв экономических и дипломатических отношений с московским улусом, сепаратизм – 15 лет, хенералов с дач – в тюрьмы, и т.д."

Также Ульянов писал про украинскую армию и ее проблемы, хвалил Александра Усика за победу в Москве, репостил записи со страницы "Правого сектора".