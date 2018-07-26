В сети появилось видео как парень на надувной лодке переправляется через настоящее озеро, которое образовалось после ливня на Дрогожичах в Киеве. Видео на своей странице в Facebook опубликовала Анна Тесленко.

"Никогда не сдавайся! Как мой прекрасный сосед", - написала она.

На записи студент Антон Скуратов переплывате на надувной лодке "реку" под мостом. В конце видео в оператору подходит полицейский и требует прекратить плавание на лодке. "У него (Скуратова - прим. ред.) нет телефона, но мы ему скажем", - говорит оператор.

Видео: facebook.com

Напомним, 25 июля в Киеве прошли сильные ливни с грозами, местами наблюдался град. Из-за неисправных ливневок улицы города превратились в озера.

Ранее "Страна" сообщала, что подземные переходы в Киеве затопило прямо с товарами, которые там продавались.

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