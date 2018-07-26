Появилось видео самосожжения бойца ССО под зданием Минобороны
В Киеве мужчина в военной форме облил себя неизвестным веществом и совершил самоподжог на Воздухофлотском проспекте у здания Министерства обороны. Видео инцидента опубликовал телеканал ZIK.
Как оказалось, это была акция бывшего военнослужащего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Ульянова. Ранее на странице в Facebook он анонсировал свою акцию.
Фото: facebook.com/Сергей Ульянов
"Внимание! Солдат ССО ВСУ анонсирует самоподжег под Министерством Обороны Украины!" - написал он.
Ульянов утверждает, что его и группу его сослуживцев в 2016 году уволили из Вооруженных сил с многочисленными нарушениями.
"Более двух лет военнослужащие не могут законно уволиться из рядов Вооруженных сил, получать медицинскую помощь, достойно жить и работать!" - отметил он.
По его мнению, командование Сил спецопераций повело себя незаконно и аморально по отношению к нему.
Ранее "Страна" писала о том, что во Львовской области мужчина пытался устроить самосожжение в банке.
Также мы сообщали, что в Киеве открыли памятную доску украинцу, совершившему самосожжение на Крещатике.