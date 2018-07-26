В четверг, 26 июля в 14:00 в Шевченковском районном суде Киева будут избирать меру пресечения для 23-летнего водителя Hummer Кирилла Островского, который вечером 24 июля в Киеве на бульваре Леси Украинки насмерть сбил 10 летнюю девочку и пытался скрыться с места ЧП.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Островского Кирилла Олеговича - подозреваемого по ч.2 ст.286 и ч.1 ст.135 УК Украины. Рассмотрение указанного ходатайства назначено на 14:00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г. Киев, Дегтяревская, 31а", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Также известно, что меру пресечения Островскому будет избирать судья Виталий Циктич.

Ранее "Страна" писала о том, что сбивший насмерть девочку в центре Киева водитель Hummer отказался сдать все биообразцы.

Также мы сообщали, что отец Кирилла Островского рассказал свою версию событий и заявил, что его сын не убегал с места ДТП, а искал, де припарковаться.