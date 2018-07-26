Радикалы продолжают блокировать проезд паломников из Нежинской, Черновицкой, Ровенской, Одесской епархий на Крестный ход в Киеве 27 июля. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Там отмечают, что владельцы автотранспорта вынуждены отказывать верующим, опасаясь угроз представителей власти и радикально настроенных националистов.

Так, в Нежинской епархии (Черниговская область) представители "Свободы" угрожали местным перевозчикам, что сожгут их автобусы, если они повезут верующих УПЦ на крестный ход в Киев.

В Черновцах сообщают, что на данный момент паломники не могут найти ни одной компании, которая бы согласилась везти их в Киев, поскольку всех владельцев автотранспорта предупредили, что у них отберут лицензию, если они повезут в столицу православных украинский. Перевозчики отмечают, что указание блокировать поездку исходит от транспортной администрации, расположенной в Киеве.

Известно также, что с похожими проблемами столкнулись в Ровенской, Одесской и ряде других епархий УПЦ.

"У нас тысяча людей, которые готовы выехать туда. Мы стали обращаться в транспортные организации, — но в одной, второй, третьей нам стали отказывать", — сообщил пресс-секретарь Одесской епархии протоиерей Сергий Лебедев. Факты угроз и блокирования Крестного хода уже имели место в прошлом году в Одесской епархии.

Ранее "Страна" писала, как власть и Церковь готовятся ко Дню Крещения Руси, на котором не будет объявлено об автокефалии.

Также 24 июля в Киеве начали отмечать День Крещения Руси. Торжества состоялись на Андреевском спуске, возле Андреевской церкви. Крестный ход УАПЦ пошел по улице Костельной.