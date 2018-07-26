Шевченковский суд Киева, 26 июля, избирает меру пресечения для 23-летнего Кирилла Островского, который будучи за рулем автомобиля Hummer, 24 июля на пешеходном переходе насмерть сбил ребенка.

Кириллу Островскому объявили подозрения по двум статьям. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч.1 ст.135 (заведомое оставление без помощи лица) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура будет просить для Кирилла Островского меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

По словам очевидцев, водитель, который ехал на красный сигнал светофора по бульвару Леси Украинки, пытался скрыться. Патрульные задержали его у бизнес-центра "Парус", через три дома вниз по бульвару.

Алкотестер показал, что в крови Отсровского не было алкоголя, но пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец объяснила, что нельзя говорить о том, что он был совершенно трезв до результатов экспертизы. Кроме того, он отказался сдать свои биологические образцы, поэтому прокуратура города Киева через суд потребует отобрать их у него принудительно.

"Страна" ведет репортаж этого заседания.

Прямая трансляция суда над Кириллом Островским

15:08 Группа поддержки Кирилла Островского, которая, по мнению адвоката, свидетельствует о крепких социальных связях подозреваемого.

15:00 В целом линия защиты такова - Островский был трезв, с места аварии не убегал, ехала на умеренной скорости, а не успел затормозить по двум причинам: дети резко выскочили из-за припаркованной рядом машины, а у самого Кирилла не сработали тормоза.

При этом самый сложный для него факт - попытку снять номера - он объясняет тем, что не хотел давления на свою семью.

14:57 Суд удалился в совещательную комнату.

14:56 "Погибшая и ее мама являются гражданами Российской Федерации, и сейчас решается вопрос о переправке тела", - сказал адвокат Островского. По сути, первое официальное подтверждение этой информации.

14:55 Защита просит ночного домашнего ареста, чтобы Островский мог зарабатывать тренерскими услугами и оплачивать расходы семье погибшей девочки.

14:51 Адвокат настаивает, что у Кирилла не сработали тормоза. Но это можно наверняка утверждать только после экспертизы. До ее выводов говорить о том, что Островский сбил ребенка, превышая скорость - нельзя, говорит адвокат.

Сам Кирилл, напомним, говорил, что ехал "с умеренной скоростью".

14:49 Первые слова Кирилла Островского на суде. Видео "Страны".

14:47 Адвокат говорит, что за сутки после события уже были опрошены все свидетели, хотя эти материалы и не успели попасть в "пидозру". Поэтому давить на них, по мнению адвоката, уже поздно.

14:45 "Я сам себя чувствую виноватым. Поэтому не прошу себе снисхождения. Прошу не отправлять под арест, чтобы я мог зарабатывать деньги и помогать семье девочки", - взял слово Островский.

14:44 Адвокаты требуют более мягкой меры пресечения.

14:42 Второй защитник говорит, что Островский никуда не сбежит, потому что с места аварии он тоже не убегал.

"Семья Островского сейчас помогает семье потерпевших, помогает матери и с перелетом", - говорит адвокат. Речь, возможно, идет о перелете в Москву - по данным СМИ, девочка и мама оттуда.

14:40 Адвокат задает вопросы Островскому. Выводит на то, что тот все действия на месте аварии и после совершал добровольно и без сопротивления.

14:37 Островский пояснил, почему снял номера. Он заявил, что он сначала побежал к телу девочки, а потом подошел к машине и снял задние номера (передние были разбиты).

"Почему я это сделал? Потому что у меня тоже есть семья. Люди снимали на видео".

Он рассказал, что его отец перепутал последовательность событий, когда говорил, что Кирилл первым делом скрутил номера.

14:34 Островский рассказал, как случилась авария.

"Я ехал во второй справа полосе. В правой полосе стоял припаркованный автомобиль. Из-за машины, стоявшей в правом ряду, выбежали два ребенка. Выбежали очень быстро. Первый ребенок успел проскочить ... Ехал я по ощущениям с умеренной скоростью. Почему не затормозила машина - я не понимаю".

Островский списывает все на неисправность автомобиля.

14:31 Слово у Островского. Он говорил, что бросил машину, чтобы побежать и посмотреть, что с девочкой. "Я не снимаю с себя ответственности. Попытки скрыться не было. Есть фотографии, где я стою с телефоном...

Я очень сожалею о случившемся".

14:30 Адвокат просит приобщить к делу видеозаписи, которые свидетельствуют о том, что Островский не убегал с места происшествия.

14:28 Прокурор просит заключить Островского под стражу. Говорит, что тот может путем подкупа или угроз влиять на свидетелей.

14:26 Суд начался. Оглашаются установочные данные.

14:24 Островский нервничает в стеклянном боксе.

14:18 В ожидании заседания.

14:15 Судья, который будет избирать меру пресечения Островскому - Виталий Циктич. Именно он судил подозреваемого в шпионаже переводчика Гройсмана Станислава Ежова.