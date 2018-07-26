Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в третий раз завоевала Кубок мира-2018, пишет официальный сайт Международной федерации фехтования.

В общем зачете саблисток Харлан набрала 190 очков и опередила Софью Великую (175) из России и венгерку Анну Мартон (159). Украинская фехтовальщица одержала cвою третью победу на Кубке мира (ранее она становилась первой в 2013-2014 годах).

Добавим что больше Кубков мира только у Сады Якобсон и Мариэль Загунис из США (4). Ольга Харлан является четырехкратной призеркой Олимпийских игр и пятикратной чемпионкой мира.

Ранее "Страна" сообщала, что Харлан заняла первое место по фехтованию на этапе Гран-при в Сеуле.

Также фехтовальщица выиграла этап Гран-при в Мексике.