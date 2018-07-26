В пятницу, 27 июля, в Украине можно будет наблюдать самое долгое лунное затмение века, при этом Луна приобретет красный оттенок, из-за чего ее называют "кровавой". Посмотреть на затмение в Киеве в телескопы, при условии подходящей погоды, предлагают в нескольких местах.

"Страна" узнала, где можно наблюдать за Луной в телескоп и какая будет погода завтра в Киеве.

Два популярных погодных ресурса Sinoptik и Gismeteo прогнозирую дождь с грозой завтра. Однако надежда увидеть затмение есть - осадки обещают днем. А видимое затмение начнется с 22:30, пика достигнет в 23:21, а в 00:13 завершится.

Кроме того, в эту ночь невооруженным глазом можно наблюдать за Марсом, который приблизится к Земле на расстояние 58 млн км и будет казаться ярче, чем обычно.

Sinoptik уточняет, что дождь в Киеве 27 июля возможен в промежуток 15:00-18:00, а к 21:00 осадки прекратятся, будет переменная облачность.

Увидеть можно будет невооруженным глазом, без специальной техники. Идеально выбрать место с хорошим обозрением неба, подальше от электрического освещения или хотя бы там, где его меньше.

Кроме того, рассмотреть Луну в телескоп завтра предлагают сразу в нескольких местах столицы.

Главная астрономическая обсерватория НАН Украины проводит мероприятие "Большое противостояние Марса и полное затмение Луны".

Кроме наблюдения запланированы две лекции. Организаторы предупреждают, что обсерватория находится в лесу, поэтому могут понадобиться средства от комаров.

Время проведения: с 20:00 до 00:00. Адрес: ул. Академика Заболотного, 27. Стоимость: 130 грн для взрослых и 70 грн для детей.

Клуб аматоров астрономиии Астрополис организовывает мероприятие "Тротуарка. Дивимось місячне затемнення". В программе наблюдения за Луной и Марсом в телескопы.

Время проведения: с 20:30 до 22:30. Место проведения: Парк Славы. Вход свободный.

СаЛо (Самопальная лаборатория" анонсирует мероприятие "Лабараторне Затемнення Місяця". На супер Марс и темную Луну предлагают смотреть во дворике дома.

Время проведения: с 21:00 до 00:00. Место проведения: ул. Полковника Потехина, 8. Вход свободный.

В Харькове также ждут затмения Луны. Научно-популярный клуб ВУММ (Вільний Университет Майдан Моніторинг) проведет мероприятие "Місячне затемнення та спостереження у телескоп". Во время него можно будет наблюдать за явлением в телескоп, а также задать вопросы астрономам.

Время проведения: с 20:30. Место проведения: Харьков, ул. Отакара Яроша, 28. Вход свободный.

Еще раз напомним, что наблюдать за затмением Луны и ярким Марсом можно будет при условии хорошей погоды.

Напомним, что ранее "Страна" писала, что говорят о влиянии лунного затмения астрологи.

Также мы писали, что астрономы ждут в июле самый длительный в XXI веке уход Луны в тень.