Накрывшие Украину мощные ливни принесли серьезные неудобства украинским военнослужащим в зоне проведения ООС на Донбассе. Их окопы оказались полностью затопленными водой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила военнослужащая Виктория Руденко, подкрепив свой пост соответствующими фотографиями.

Фото: facebook.com

"Посмотрите, как выглядят некоторое окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы", - написала в соцсети Виктория Руденко, которая заметила, что последствия непогоды в зоне боевых действий не идут ни в какое сравнение с вызвавшим ажиотаж затоплением дождями Киева.

Ранее "Страна" писала о том, что подземные переходы в Киеве затопило прямо с товарами, которые там продавались.

Также мы сообщали, что в Киеве затопило Соломенский суд.