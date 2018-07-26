В Киеве произошла стрельба в вареничной "Катюша", расположенной на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы. Об этом сообщает корреспондент "Страны". Происшествие случилось сегодня, 26 июля около полудня.

Как узнала "Страна" из собственных источников в Нацполиции, персонал заведения обратился на спецлинию "102" и рассказал, что около 11:00 в заведение вошло шестеро бородатых мужчин кавказской наружности в спортивной одежде. Они присели за столик, сделали заказ, и, в это время между ними возник конфликт. Сначала был разговор на повышенных тонах, а потом один из кавказцев вытащил предмет, похожий на пистолет и открыл стрельбу по собеседникам. После этого компания выскочила из заведения на улицу. Администратор сразу же вызвала полицию.

Фото: informator.ua

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua/videos

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа местной полиции. По предварительным данным, стреляли из огнестрельного оружия, похожего на пистолет Макарова. На месте изьято несколько гильз. О раненых и задержанных пока не сообщается.

По словам очевидцев, кавказцы общались между собой на своем языке (возможно, грузинском), непонятном окружающим и почему в кафе возник конфликт сейчас устанавливает полиция. Также осматриваются камеры наблюдения.

Решается вопрос о заведении уголовного производства по ч.4 ст.296 УК Украины "Хулиганство" с использованием оружия,максимальное наказание до 7 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" сообщала, что кавказца, которого расстреляли в Киеве, три года назад задерживали за попытку убийства.

Также появились фото авто Honda, на которой скрылся кавказец, расстрелявший посетителя ресторана в Киеве.