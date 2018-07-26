В Украине уже в течение недели нет очередей на получение биометрического загранпаспорта. Об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков. 

"По всей территории Украины больше нет очередей на получение нового биометрического загранпаспорта. Прощай, задержка в получении паспорта! На самом деле ситуация нормализовалась неделю назад, но поскольку единичные случаи задержки выдачи документов в день-два еще наблюдались, то сегодня могу официально заявить: задержек в выдаче загранпаспортов больше нет", - уверяет Аваков.

По его информации, теперь ни один чиновник не может сегодня кивать на Киев и говорить "не напечатали", если уже истек предусмотренный законом срок.

"Прощайте, "решалы" и мошенники, с которыми мы боролись, которые предлагали услуги по ускорению выдачи. Прощай неопределенность "успею-не успею" получить паспорт до поездки. Все теперь обыденно: четкие сроки - вовремя сдал, вовремя получил. Обыденность. Никакого экстрима. Сегодня задержка выдачи документа может быть объяснена только идентификацией и только в том случае, если человек получил внутренний паспорт в населенном пункте, который сейчас оккупирован российско - террористическими войсками (Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей). К сожалению, агрессор создал для этих людей огромные проблемы, причем они частично останутся даже после деоккупации, поскольку бумажные архивы скомпрометированы", - пишет в соцсети министр.

Также он в своем сообщении поясняет, что сегодня мощность Полиграфкомбината "Украина" превышают ежедневное количество документов, которые оформляются.

"Следующие шаги - готовимся к использованию электронной цифровой аюподписи в ID-карте и к открытию опции "замена паспорта-книжки образца 1994 года на биометрическую ID-карту по желанию".

Последние провокации страны-агрессора демонстрируют необходимость внедрять новые безопасные документы. Это вопрос национальной безопасности и безопасности общества - считаю, что эта задача # 1 для ДМС на ближайший год", - подытожил Арсен Аваков.

Фото: facebook.com/Арсен Аваков

Ранее "Страна" писала о том, что Канада ввела биометрику для украинцев, которые просят визу.

Также мы сообщали, что СБУ раскрыла мошенников, которые снабжали террористов биометрикой.

 

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