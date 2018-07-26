В Киеве мужчина в военной форме облил себя неизвестным веществом и совершил самоподжог на Воздухофлотском проспекте у здания Министерства обороны. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу Киевской полиции.

Как рассказали в полиции, мужчина был участником акции на Воздухофлотском проспекте и заявлял о нарушении своих прав. "Он пытался себя поджечь с определенными требованиями. Якобы нарушаются его права", - говорят правоохранители.

После самоподжога другие участники акции быстро начали тушить пламя. Мужчину с ожогами доставили в больницу.

Как оказалось, это была акция бывшего военнослужащего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Ульянова. Ранее на странице в Facebook он анонсировал свою акцию.

Фото: facebook.com/Сергей Ульянов

"Внимание! Солдат ССО ВСУ анонсирует самоподжег под Министерством Обороны Украины!" - написал он.

Ульянов утверждает, что его и группу его сослуживцев в 2016 году уволили из Вооруженных сил с многочисленными нарушениями.

"Более двух лет военнослужащие не могут законно уволиться из рядов Вооруженных сил, получать медицинскую помощь, достойно жить и работать!" - отметил он.

По его мнению, командование Сил спецопераций повело себя незаконно и аморально по отношению к нему.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львовской области мужчина пытался устроить самосожжение в банке.

Также мы сообщали, что в Киеве открыли памятную доску украинцу, совершившему самосожжение на Крещатике.