Евросоюз заявил о своей поддержке "Крымской декларации США". Представители Евросоюза считают, что документ выражает принципиальную позицию по незаконной аннексии полуострова Россией, пишет "Европейская правда".

"Крымская декларация США" отражает сильную и принципиальную позицию США относительно незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя и относительно нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул представитель Евросоюза.

Также в ЕС напомнили о собственном непризнании и осуждении аннексии.

"Мы по-прежнему твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью реализуем нашу политику непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер. Это нарушение международного права остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств", - настаивают в Евросоюзе.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна никогда не признает аннексию Крыма Россией и будет продолжать настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее в Москве ответили на эту декларацию. В МИД Украины ее поприветствовали.