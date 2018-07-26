В этом месяце в Украине случилась массовая задержка пенсий. Это коснулось в основном тех, кто получает пенсию через отделения почты, хотя на них жаловались и те, кто получает пенсию через банк. Причем комментировать задержку и Пенсионный фонд, и Укрпочта начали только тогда, когда разгорелся скандал в соцсетях. А до этого, начиная с 18 числа, пришедшим за выплатами пенсионерам просто говорили, что денег нет.

25 июля Министерство финансов сообщило, что в полном объеме профинансировало выплаты пенсий.

"Страна" спросила пенсионеров в Киеве и области, на сколько им задерживают пенсию и что они об этом думают. Оказалось, что задержки коснулись многих – у кого на 2 дня, у кого на 4. Люди жаловались, что им даже никто не объяснял, в чем причина. Приводим некоторые цитаты людей, которых опросил журналист "Страны".

"Сказали, до 28 дадут. Но когда дадут - неизвестно. Просто издеваются. Нет даже сил говорить. Путин все отберет у этих, которые продали Украину. Как теперь мы будем жить - не знаю", - сказала одна из отвечавших.

"Раньше никогда не было задержек, это первый месяц. Как держимся - в долг берем", - рассказали две подруги-пенсионерки.

"Как жить? Я считаю, что всем нужно собираться и идти к Верховной Раде требовать... Вон я кусочек сала купила и половину хлеба. Разве это еда? Еще и социального хлеба мало возят", - пожаловалась еще одна женщина.

"Никто ничего не знает, говорят - денег нет, и все", - жаловались пенсионеры.

Некоторые винили в задержках жадных чиновников: "Большие задержки, это, наверное, министрам столько отпускных надо выплачивать. Они на Канарах поотдыхали и все забрали".

"Депутаты забрали, наверное, и денег нет", - сказал один из опрошенных.

"У нас все вовремя получают, а что там в Киеве - я не знаю", - сказала женщина из Бучи. Многие пенсионеры в Ирпене и Буче также подтвердили, что выплаты были вовремя. Также говорили о своевременных выплатах пенсионеры, которые получают пенсию через банк.

"Я военный пенсионер, так что я все вовремя получил", - сказал один из опрошенных.

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