Сегодня, 27 июля, украинцы смогут наблюдать частичное лунное затмение, которое станет самым долгим в этом веке. Это произойдет из-за того, что естественный спутник Земли будет находиться на самой дальней точке орбиты по отношению к нашей планете.

Поэтому на то, чтобы выйти из тени Земли, которая накроет лунный диск, понадобится больше времени. В целом сегодняшнее лунное затмение будет длиться более трех часов.

"Страна" собрала все, что известно о лунном затмении 27 июля, а также узнала, где на Луну можно будет посмотреть в телескопы в Киеве и Харькове и не испортит ли его погода.

Когда смотреть лунное затмение

Видимое затмение начнется с 22:30, пика достигнет в 23:21, а в 00:13 завершится. После пика и между окончанием лунный диск приобретет коричнево-красный оттенок. Это явление называют "кровавой луной".

Фото: podrobnosti.ua

National Geographic выпустил ролик, подробно демонстрирующий природу лунного затмения и "кровавой Луны". Затмение происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной. Когда наш спутник проходит через тень, отбрасываемую Землей, на время он скрывается из виду. А в оранжево-красный цвет окрашивается, из-за красного спектра солнечного света, который проходит через прозрачную атмосферу земли и отражается от поверхности Луны.

В этот же вечер можно будет наблюдать и максимально яркий Марс. Двигаясь по своей орбите, он окажется ближе, чем обычно к Земле. Наблюдать невооруженным глазом красную планету можно будет в течение нескольких недель.

Погода в день затмения

В пятницу, 27 июля, синоптики сообщают, что без дождя в Киеве не обойдется, но надежда увидеть лунное затмение - есть. По данным Gismeteo, гроза ожидается днем, а вечером будет без осадков.

Sinoptik сообщает, что с 15:00 до 18:00 возможны осадки, а с 21:00 - они прекратятся, ожидается переменная облачность.

Где смотреть лунное затмение в Киеве

В Киеве наблюдать лунное затмение можно и без специальной техники. Лучше всего для этого выбрать места с хорошим обзором неба, и там где меньше электрического света.

Также 27 июля в Киеве можно сходить на одно из мероприятий, где предлагают посмотреть, как Луна скрывается в тень, с помощью телескопов:

Главная астрономическая обсерватория НАН Украины, ул. Академика Заболотного, 37

В 21:30 начнется наблюдение за Луной, в 23:00 - за Марсом (при условии безоблачного неба). Кроме того, запланированы лекции украинских планетологов.

Стоимость: 130/70 грн

Парк Славы

Клуба аматоров астрономии Астрополис организовывает просмотр лунного затмения и противостояния Марса в телескопы с 20:30 до 22:30. Мероприятие состоится при условии безоблачной погоды.

Вход свободный

Дворик на ул. Полковника Потехина

В районе метро Выставочный центр, во дворике дома на улице Полковника Потехина, 8, пройдет мероприятие "Лабораторное затмение Луны". Организаторы: СаЛо (Самопальная Лаборатория). Посмотреть на супер Марс и кровавую Луну предлагают в телескопы с 21:00 до 00:00.

Вход свободный

Посмотреть на лунное затмение в Харькове и задать вопрос астрономам 27 июля предлагает научно-популярный клуб ВУММ (Вільний Университет Майдан Моніторинг).

Адрес: Харьков, ул. Отакара Яроша, 28, с 20:30.

Вход свободный