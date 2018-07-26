Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подарил президенту США Дональду Трампу фотографию военного кладбища и призвал помнить общую историю.

Об этом Юнкер сообщил в своей речи в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS), пишет Европейская правда.

Юнкер отметил, что подарил американскому президенту фотографию военного кладбища в Люксембурге, где похоронен генерал США Джордж Паттон, который во время Второй мировой войны руководил американскими силами в Германии и Франции.

На снимке, по словам Юнкера, написано "Дорогой Дональд, давайте помнить нашу общую историю": "Мы должны делать это даже в самые трудные времена... В момент, когда напряжение, как может казаться, усиливается, молодым людям по обе стороны Атлантики важно знать о силе нашего прошлого и о важности наших отношений для поддержания мира, демократии и свободы во всем мире", - отметил Юнкер.

Ранее "Страна" писала о чем договорились Трамп и Юнкер в Вашингтоне.

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