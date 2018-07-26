И.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергает очередной миф о том, что конфеты, шоколадки, пирожные помогают мозгу лучше работать.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Если вы думали, что конфеты, шоколадки, пирожные помогают вашему мозгу лучше справляться с задачами - это миф! Зато ограничение калорий и бег на длинные дистанции делают вас умнее", - пишет она.

Супрун отмечает, что мозг как источник энергии может есть только глюкозу или созданные печенью из жиров кетоны. "Но это нельзя считать лицензией на сладости и жирную пищу", - подчеркивает она.

"Наше тело самостоятельно поддерживает постоянный уровень глюкозы благодаря гормонам.

Кроме того, если вы в восторге от своей работы, вам наверняка знакомо ощущение бабочек в животе, покалывание в пальцах и муравьев на коже, значит, у вас выделяется гормон адреналин. Он делает так, чтобы глюкоза беспрепятственно поступала в кровь и питала мозг. Пирожные и тортики здесь ни к чему", - поясняет и.о. главы Минздрава.

Также она пишет, что избыток сладкого быстро изымается из крови и нейронов не попадает. "Поэтому хотя сладкое и жирное дает временное удовлетворение, но в конечном итоге не помогает. Зато делают нас вялыми и сонными", - считает Супрун.

Она отмечает, что "запускают" работу мозга ограничение калорий и занятия спортом.

"Для поддержки мозга, как и здоровье всего организма, ученые советуют питаться сбалансировано, разнообразно, избегать жирного и сладкого, быть физически активными, и достаточно отдыхать", - резюмирует чиновница.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун рассказала, сколько времени нужно спать днем.

Также глава Минздрава дала советы, как часто мужчинам нужно ходить к урологу, а женщинам обследовать грудь.