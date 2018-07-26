Между собственниками нелегального казино Azino777, которое широко известно благодаря рекламе в пиратских онлайн-кинотеатрах, разгорелся конфликт. Об этом пишет РБК.

Киевские совладельцы казино обвинили российских коллег в поддержке сепаратизма на Донбассе и лично Владимира Путина. Это произошло после того, как россияне переехали работать в Украину.

Azino 777 стало широко известным на всем постсоветском интернет-пространстве после рекламного ролика с участием рэпера Вити АК-47, автора хита "Азино три топора".

Как сообщает издание, украинский акционер венчурного фонда Noosphere Ventures Максим Поляков обвиняет эмигрировавших в Киев российских "криптоинвесторов" Сергея Токарева и братьев Гильфановых в поддержке восставшего Донбасса, сепаратизме, путинизме и русском патриотизме.

Такие обвинения прозвучали после того, как россияне подали на украинца в суд за то, что он якобы уменьших их долю в бизнесе нелегальных онлайн-казино и дивиденды с него.

"В 2015 году Токарев и Гильфанов обратились с иском в суд, обвинив Полякова в нарушении договоренностей о размере переданной им доли и в невыплате дивидендов. В ответ, как следует из судебных документов, Поляков обвинил Гильфанова и Токарева в сепаратизме и сотрудничестве с российскими оккупантами", - говорится в статье.

Партнеры же связывают Полякова с атакой СБУ на свой киевский офис, где пишется софт для Azino777.

В 2015 году на Сергея Токарева, Рустама Гильфанова и его брата Романа Гильфанова были наложены санкции украинского правительства, предполагавшие арест активов, запрет торговых операций и другие ограничения. Ежегодно их продлевали еще на год. А в этом году санкции против братьев Гильфановых были сняты: новое решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, вступившее в силу по указу президента страны от 14 мая этого года, продлило санкции только для Сергея Токарева, но уже на три года.

В апреле 2016-го пресс-служба СБУ сообщила, что обнаружила игорный онлайн-бизнес граждан России, который "использовался для финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". СБУ заявила, что изъяла компьютеры "с доказательствами нелегальных финансовых операций, направленных на финансирование терроризма", и установила, что "сверхприбыли от азартного бизнеса выводились в офшорные компании и на счета в РФ".

В апреле пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что департамент киберполиции обнаружил "восемь онлайн-казино, созданных гражданами РФ на территории Украины". Среди них перечислялись "Фараон", "Эльдорадо", "Вулкан" и Green Casino. Оперативники установили, что россияне организовали работу онлайн-казино в 2010–2012 годах на территории РФ, затем "бежали в Украину в связи с преследованием со стороны правоохранительных органов РФ" и в 2013-м организовали там аналогичный бизнес.

Но и после всех этих обвинений киевский офис Lucky Labs - компании Токарева и Гильфанова - продолжает работать. "Работу хаотичной сети из сотен "зеркал" онлайн-казино невозможно ни прекратить, ни отследить", - резюмирует издание.

Ранее сообщалось о том, что Киберполиция ликвидировала восемь онлайн-казино.

Киберполиция также недавно закрыла сайт Компартии Украины и изъяла все сервера.