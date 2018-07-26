Департамент уголовных расследований Службы внутренних доходов США готов предоставить Государственной фискальной службе (ГФС) Украины информацию об украинских чиновников, связанных с контрабандой. Об этом сообщила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина в Facebook.

"Они готовы предоставлять Государственной фискальной службе оперативную информацию в отношении чиновников и должностных лиц Украины, а также аффилированных с ними компаний, занимающихся контрабандой", – написала она.

Пресс-секретарь ГФС отметила, что филиалы американского Департамента уголовных расследований работают не только в Америке, но и в Европе – Франкфурте и Лондоне, а также взаимодействуют с Европолом, в Азии и Австралии, поэтому располагают информацией о незаконных сделках компаний, аффилированных с разного уровня чиновниками и политиками.

Непряхина подчеркнула, что этот орган независимый и эффективный: в 80% расследований преступники получают приговоры.

Фото: facebook.com

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