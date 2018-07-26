Вестминстерский Магистаторский суд в Великобритании 25 июля отказал ГПУ в экстрадиции бывшего главы "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука, поскольку счел дело политически мотивированным.

Об этом "Стране" рассказал сам Бондарчук.

"Судебный процесс по экстрадиции начался в марте прошлого года, с того момента, как генпрокурор Луценко публично похвастал, как серьезно прокуратура занимается моим вопросом и какие "убедительные аргументы" они предъявили британскому суду", - рассказал Бондарчук.

Он добавил, что затем власти Украины активно пытались через политические каналы не допустить позитивного для него решения. "И буквально пару месяцев назад Порошенко отправил пару депеш в посольство Украины в Британии, чтобы ускорить процедуру экстрадиции. Вопрос по мне и по Лазорко на бюрократическом уровне курирует заместитель главы АП по международным вопросам Константин Елисеев. По моей информации, каждый раз он подчеркивал необходимость помощи со стороны британских политиков", - объяснил он.

Он добавил, что "британская элита пытались мягко объяснить, что тут все иначе, и президентская власть в Британии разделена с судебной, поэтому подобные разговоры бессмысленны".

"Наоборот, его повышенное внимание, как и других должностных лиц, повлияли на процесс в мою пользу. Таким образом со вчерашнего дня я абсолютно свободный человек. Могу свободно передвигаться по Европе и по всему миру", - сказал Бондарчук "Стране". И уточнил, что в Украину до следующих выборов президента возвращаться не планирует. "И дело не нарушении закона, а в личной неприязни ко мне со стороны президента", - сказал Бондарчук и уточнил, что отказ в экстрадиции с признанием дела политически мотивированным в Великобритании - пока что прецедент.

Он отметил, что британские власти продолжают рассматривать вопрос о предоставлении ему политического убежища.

Бондарчук возглавлял "Укрспецэкспорт" в 2005–2010 годах. В январе 2015 года Главная военная прокуратура Украины сообщила ему о подозрении в завладении $7,4 млн, принадлежавших компании.

Министерство внутренних дел Украины объявило Бондарчука во всеукраинский розыск в феврале 2015 года. В июне 2015 года Интерпол объявил его в международный розыск.

Интересно, что 15 марта 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Бондарчука задержали в Лондоне. Сам Бондарчук опроверг заявление генпрокурора, разместив фотографии, на которых он сидит со свежим номером газеты The Guardian в баре. В ГПУ оправдались тем, что Бондарчука якобы действительно арестовали в Лондоне 15 марта, однако затем выпустили под залог, согласно британским законам.

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