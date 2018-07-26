Несмотря на победную риторику о "даровании автокефалии уже в этом году", на Банковой недовольны задержками в данном вопросе.

Об этом говорится в материале "Страны" "Ход вместо Томоса. Как ко Дню Крещения Руси готовится украинская власть и Церковь".

Более того - у президента не очень уверены, что Томос в обозримом будущем вообще будет принят.

"Изначально было понятно, что столь сложный вопрос, с учетом колоссального сопротивления Москвы и РПЦ, не может быть решен в течение нескольких месяцев в такой консервативной структуре как Церковь", - говорит источник на Банковой.

По его словам, ложным обещанием Томоса до дня Крещения Руси Порошенко обязан группе людей во главе с заместителем главы АП Ростиславом Павленко, которые решили подарить президенту "вундерваффе" (чудо-оружие) для победы на выборах:

"Они его убедили, что можно быстро договориться со Вселенским патриархатом об автокефалии и продать это избирателю как колоссальную победу. Именно на основе их информации Порошенко и озвучивал ориентиры по Томосу к Дню Крещения Руси. Но реальность вышла совсем другой. Получается, Павленко и Ко просто подставили президента и теперь рассказывают про то, что "блицкрига" никто и не ждал".

Ранее Петр Порошенко повторил, что Томос об автокефалии "еще не в кармане".

27 и 28 июля в Киеве пройдут крестные ходы крупнейших православных церквей - УПЦ МП в пятницу и Киевского патриархата - в субботу. В эти дни Украина отметит 1030-летие Крещения Руси.

Петр Порошенко пойдет в колонне с УПЦ КП, которая пока не имеет легального статуса в мировом православии.