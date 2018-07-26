В Киеве после вчерашнего обвала моста на пересечении улиц Кирилловская и Елены Телиги власти закрыли движение на нем, затеяли ремонт и предложили схему временного объезда. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: kyivcity.gov.ua

Коммунальщики планируют восстановить движение сегодня, 26 июля, во второй половине дня. Пока на путепроводе идут ремонтные работы, объезд транспорта организовали следующим образом:

в направлении станции метро "Шулявская": улица Богатырская — улица Луговая — улица Ивашкевича — улица Вышгородская — улица Сырецкая — улица Ольжича — дальше по улице Елены Телиги;

в направлении станции метро "Почайная": улица Ольжича — улица Сырецкая — улица Скляренко — дальше по проспекту Степана Бандеры.

В КГГА отмечают, что основной причиной обвала стало размытие опор во время сильной непогоды.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: Информатор/YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото, как в Киеве после дождя обвалился мост над улицей Кирилловской.

Также спасатели заявили, что движение по мосту на Телиги и Кирилловской в Киеве закрыто из-за сдвига земли.