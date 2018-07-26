Сегодня, 26 июля, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала рассматривать дело главы САП Назара Холодницкого. В НАБУ и Генпрокуратуре требуют его увольнения.

Это заседание в здании академии прокуратуры в Киеве - последствие весеннего скандала с Холодницким. Тогда, при содействии НАБУ в его кабинете установили "жучок". По мотивам записей, на которых Холодницкий вел довольно сомнительные беседы, генпрокурор и директор НАБУ подали жалобы в прокурорскую КДК.

Там открыли дисциплинарное дело и пришли к выводу, что в действиях Холодницкого есть состав серьезных нарушений. Если бы такой букет вменялся рядовому прокурору, ему грозило бы увольнение. Но докладчик Александр Ковальчук предложил КДКП ограничиться выговором.

Теперь это решение должна утвердить - или отвергнуть - вся комиссия, которая может сегодня порекомендовать уволить спецпрокурора.

Отметим, что заседание началось с того, что прессу не пустили в зал - так же, как и антикоррупционных активистов. Они стучат в двери, требуя пропустить журналистов и общественников в зал заседаний.

Отметим, что "Страна" следит за ходом заседания в режиме онлайн.

Отметим, что накануне 33 прокурора САП поддержали своего начальника.