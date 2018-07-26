В ночь со среды на четверг 26 июля возле Рыбальского моста со стороны Верхнего Вала на Днепре загорелась баржа. В результате пожара сооружение выгорело дотла. Об этом пишет "Информатор".

Пожар начался около 02:00. К приезду спасателей огонь полностью охватил баржу. Местные жители рассказали, что это не первый случай. Она уже горела ранее, несколько лет назад.

Фото: kiev.informator.ua

На момент пожара на барже никого не было, обошлось без пострадавших.

Пожар тушили 5 единиц основной и специальной техники, также дежурила "скорая" и полиция.

Фото: kiev.informator.ua

Спустя некоторое время подъехала следственно-оперативная группа для установления возможных причин возгорания. На месте они задержали компанию молодых ребят, которые могли совершить неумышленный поджог. Выяснилось, что двое парней и девушка были на барже за некоторое время до начала пожара. Молодые люди рассказали, что просто отдыхали там, не курили и никакого поджога не совершали. Также они признались, что употребляли алкоголь.

Еще одну версию пожара на месте сообщил очевидец. По его словам, арендатор уже больше трех лет не платит аренду, что и могло побудить владельца территории совершить поджог баржи, якобы в интересах бизнеса. Однако истинную причину возгорания установит следствие.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua/videos

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