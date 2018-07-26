Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук сообщил, что в среду, 25 июля, в столице выпала трехмесячная норма осадков.

"Вчера в течение трех часов мы получили трехмесячную норму осадков. Это аномальное количество осадков за короткий промежуток времени. Исходя из этого, дренажные системы физически не справились с объемом воды. В "Укравтодоре" присутствуют бригады, которые постоянно контролируют работу сливосточных систем", - цитирует Ткачука 112.

Также Ткачук предупредил, что сегодня по прогнозу погоды ожидается ухудшение погодных условий и продолжение дождя.

Кроме того начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций рассказал, что всю ночь спасатели выполняли работы по расчистке упавших деревьев и откачке воды.

"После вчерашнего дождя были проблемные места в Соломенском, Шевченковском, Святошинском районах. Всю ночь спасатели выполняли работы по расчистке поваленных деревьев и откачке воды. На данный момент ситуация полностью под контролем, продолжаются ремонтные работы на пересечении ул. Кирилловской и ул. Телиги, полностью откачана вода на Дорогожичах. На данный момент ремонтные бригады приступают к ремонту насосов, работающих для удаления воды. Ситуация под контролем, далее в плановом порядке будут выполняться работы по расчистке деревьев", - подытожил он.

Напомним, что 25 июля в Киеве случился очередной потоп – из-за сильного дождя некоторые улицы столицы вновь затопило. "Страна" сделала подборку самых интересных фото и видео происшествия, а также реакцию соцсетей. В мэрии столицы во всем обвинили старую "ливневку".