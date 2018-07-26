Юлия Гройсман, дочь премьер-министра Украины ,в мае 2017 года зарегистрировала в Лондоне собственную фирму "2100 consultancy ltd" с уставным капиталом в размере 1 фунт стерлингов.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на британский реестр "Companies House".

Юлия Гройсман является директором и единственным владельцем фирмы, которая прописана на Stamford Square, 2, SW15 2BF.Видом деятельности фирмы указано "Solicitors". Солиситер – это категория адвокатов в Англии, которые готовят судебные материалы для барристеров – адвокатов высшего ранга.

Юлия Гройсман (Iuliia Groisman) с февраля 2017 года работает солиситором в компании "Gvc Marketing (UK) Limited", которая занимается букмекерским и игровым бизнесом.

Юлия Гройсман 1991 года рождения является дочерью жены Гройсмана, она училась в Лондонском университете на юридическом факультете.

В 2016 году СМИ сообщали, что Кристина Гройсман - средний ребенок премьера - стала студенткой частной школы-пансионата CATS College в Лондоне.

Фото: beta.companieshouse.gov.uk

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Украины Гройсман обошел по задекларированным доходам президента страны Порошенко.

Также Гройсман задекларировал более 17 млн гривен дохода за 2017 год.