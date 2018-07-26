Сегодня, 26 июля, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров рассмотрит дело главы САП Назара Холодницкого. В НАБУ и Генпрокуратуре требуют его увольнения.

Это заседание - последствие весеннего скандала с Холодницким.

Тогда, при содействии НАБУ в его кабинете установили "жучок". По мотивам записей, на которых Холодницкий вел довольно сомнительные беседы, генпрокурор и директор НАБУ подали жалобы в прокурорскую КДК.

Там открыли дисциплинарное дело и пришли к выводу, что в действиях Холодницкого есть состав серьезных нарушений. Если бы такой букет вменялся рядовому прокурору, ему грозило бы увольнение. Но докладчик Александр Ковальчук предложил КДКП ограничиться выговором.

Теперь это решение должна утвердить - или отвергнуть - вся комиссия, которая может сегодня порекомендовать уволить спецпрокурора.

"Страна" следит за ходом заседания в режиме онлайн.

Прямая трансляция заседания

11:14 Ковальчук перечисляет нарушения, которые он зафиксировал к ходе проверки - оскорбление подчинённых, использование нецензурных выражений, выдача незаконных указаний прокурорам по расследуемым делам, и т.п.

10:55 Александр Ковальчук зачитывает текст своего представления - выводы, к которым пришёл докладчик по дисциплинарному делу антикоррупционного прокурора в результате трёх месяцев его изучения. Напомним, он рекомендует не увольнять Холодницкого.

10:45 Пока заседание выглядит так. Видны Холодницкий и Сытник.

10:35 Активисты в академии прокуратуры.

10:20 У дверей, где решают судьбу Холодницкого, собрались активисты общественных организаций - глава ЦПК Виталий Шабунин, Дарья Каленюк, активист Автомайдана Алексей Гриценко, Евгений Шевченко.

Последний известен тем, что ранее в интервью журналистам рассказал, что выступал агентом НАБУ в расследовании ряда коррупционных дел.

Шевченко заявил, что у антикоррупционного прокурора есть давний знакомый Богдан Якимец, который является хранителем чёрного нала. Через него Холодницкий якобы формирует коррупционные доходы, полученные незаконным путём.

10:13 На само заседание от ГПУ прибыла замгенпрокурора Анжела Стрижевская, от НАБУ - Артём Сытник.

10:08 Заседание началось, но прессу не пускают в зал. Точно так же и антикоррупционных активистов. Они стучат в двери, требуя пропустить журналистов и общественников в зал заседаний.

При этом на телеэкране в холле транслировалось начало заседания, где на повестку дня был поставлен вопрос о допуске в зал прессы и активистов. Ввиду этого был объявлен перерыв.

10:05 "Страна" уже рассказывала о сути противостояния вокруг кресла главы САП. Банковая с помощью генпрокуратуры и НАБУ атаковала ведомство после того, как оно сделало явный крен в сторону "Народного фронта" - спустив на тормозах и закрыв дело против сына главы МВД Арсена Авакова.

На недавнем митинге против Холодницкого его приехал защищать бывший советник Авакова Илья Кива. А вчера глава САП закрыл громкое уголовное дело против нардепа "НФ" Дениса Дзензерского.

10:01 Заседание КДК пройдет в здании академии прокуратуры в Киеве.