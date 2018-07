Высокий суд Лондона обязал олигарха Игоря Коломойского согласовывать или с ПриватБанком, или с судом операции по финансированию юридических и других расходов аэропорта "Бельбек" (Севастополь), так как посчитал такие операции нестандартными.

Соответствующее решение суда было обнародовано во вторник, пишет "Интерфакс-Украина".

Решение принято в рамках иска ПриватБанка (Киев) в отношении Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Согласно тексту решения, юрфирма Field Fisher, представляющая Коломойского, уведомила юрфирму Hogan Lovells (обе — Великобритания), представляющую интересы ПриватБанка, о необходимости перечисления существенных сумм для финансирования судебных расходов по разным производствам, в том числе по этому.

Field Fisher уточнила, что средства будут перечислены Stalmag SP z.o.o. с ее счета в IMG Bank Slaski (оба — Польша).

Согласно данным Коломойского, он владеет 50% уставного капитала некой компании, именуемой в производстве как "E Co.", которой принадлежит 100% акций Stalmag с оценочной стоимостью $15 млн. Истец усомнился в соответствии подобных платежей приказу Высокого суда о всемирном аресте активов ответчиков, который был издан в декабре 2017 года.

Суд посчитал, что подобное финансирование, в том числе за счет средств Stalmag, не является необоснованным или недопустимым. Вместе с тем уточнил, что ответчику — Коломойскому — необходимо согласовать с истцом — ПриватБанком — или с судом подобные операции.

Суд также рассмотрел другие операции Коломойского, в которых в том числе задействованы Selantia Limited, Atrasten Ventures Limited, Perkela Service Limited (все — Виргинские о-ва), Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA (Португалия), а также Redhill Limited (Белиз).

Высокий суд отказал в необходимости согласовывать эти операции в рамках приказа о заморозке активов.

Общая сумма всех операций, вместе с финансированием расходов аэропорта "Бельбек", составляет более $40 млн.

Напомним, в январе 2015 года, Коломойский и ООО Аэропорт "Бельбек" инициировали против РФ арбитражное производство в Международном арбитражном суде в Гааге.

Истцы заявили, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с февраля 2014 года мер, лишивших истцов прав собственности, договорных и других прав по эксплуатации пассажирского терминала для коммерческих перелетов аэропорта "Бельбек" в Крыму.

Коломойский заявлял о наличии у него до 2020 года контракта на управление пассажирским терминалом аэропорта "Бельбек" после событий 2014 года.

Он потребовал от РФ компенсации потерь в виде возможного дохода от терминала. Речь идет о сумме в 15 млн долларов.

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

