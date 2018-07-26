В ночь на 25 июля на Аллею Аллее славы в Голливуде киркой разбили звезду Дональда Трампа, которой его наградили за работу ведущим в реалити-шоу «Ученик». Уничтожал ее мужчина с чехлом для гитары, из которого достал кирку и разбил звезду.

Задерживать его не стали, поскольку охранники не уполномочены были на такой поступок, пишет LA Times. Когда мужчина окончил, он сам вызвал полицию. Его задержали, хотя он пытался скрыться, и отвезли в полицейское отделение для допроса.

Фото: twitter.com/JonathanNBCLA

Памятный знак портили уже несколько раз. Впервые - перед выборами президента 2016 года. Вандал разрушил ее тогда в ответ на сексистские комментарии Трампа. После этого на звезде Трампа рисовали свастику и обносили забором.

Отметим, что последний раз звезду Трампа портили в 2016 году.

13 июля активисты, протестующие против визита президента США в Великобританию, запустили в воздух над Лондоном гигантский надувной шар в виде малыша Трампа.