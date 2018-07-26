В МИД Украины приветствуют крымскую декларацию США о непризнании аннексии Россией Крыма, сообщает пресс-служба ведомства.

"Украина приветствует Крымскую декларацию, опубликованную государственным секретарем США Майком Помпео, в которой отмечается непризнание Соединенными Штатами Америки неправомерной попытки России аннексировать Автономную Республику Крым", - сказано в нем.

Отмечается, что эта декларация подтверждает постоянство политики США в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности.

"Так же, как и в декларации Велеса 1940 года, США последовательно поддерживают основополагающий принцип международного права ex injuria jus non oritur. Неправомерные действия не могут быть основой прав для правонарушителя", - говорится в сообщении.

Украина приветствует решимость США в побуждении РФ уважать международное право и восстановить территориальную целостность Украины. Украина также глубоко благодарна США за практическую помощь в противодействии российской агрессии против Украины, говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что США обнародовали декларацию о непризнании аннексии Крыма.

Также в Москве ответили на эту декларацию США.