В четверг, 26 июля, в Украине не прекратятся дожди, но максимальная дневная температура в южных и юго-восточных областях повысится до +34 градусов. Об этом сообщает Гидромецентр.

В центральных областях температура днем от +27 до +29, ночью — от +17 до +19 градусов тепла. На севере Украины синоптики также ожидается дождь. Температура днем от +27 до +29, ночью — от +17 до +19.

В городах восточной Украины будет дождливо и пасмурно. Температура днем от +32 до +34, ночью — от +17 до +19. В южных областях солнца тоже не будет. Температура днем от +31 до +33, ночью от +18 до +20.

В западных областях - дожди. Днем температура воздуха здесь будет колебаться от +25 до +27, и от +15 до +17 тепла ночью. В четверг в Киеве также ожидаются осадки, температура воздуха составит от +27 до +29 днем, и от +17 до +19 ночью. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что циклон Баба Галя продолжает портить погоду в Украине.

Также синоптики сообщили, какую погоду они ждут по всей территории Украины в ближайшие сутки.