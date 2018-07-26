По состоянию на утро 26 июля в Украине оказались без света 117 населенных пунктов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 26 июля сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"25 июля в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 117 населенных пунктов в семи областях, а именно: в Запорожской – 30 населенных пунктов, в Днепропетровской – 24, в Житомирской – 20 в Киевской – 14, в Донецкой – 13, в Луганской – 12, в Кировоградской – 4", – сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, добавили в ведомстве.

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