Кабмин выделил почти 106 млн гривен на строительство двух временных автомобильных пунктов пропуска на границе с Крымом — "Каланчак" и "Чонгар". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Выделить министерству инфраструктуры 105983,571 тыс гривен. Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета", — цитирует пресс-служба соответствующее постановление. Отмечается, что развитие КПП предусматривает, кроме прочего, оборудование зон сервисного обслуживания автомобилей.

У Украины на границе с Крымом есть семь пунктов пропуска, в том числе три автомобильных – "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплынка".

Ранее "Страна" сообщала, что в Госпогранслужбе назвали "фантастикой" очереди в Крым, о которых пишут в соцсетях.

Также Рада в 10 раз увеличила штрафы за нарушения при пересечении границы.