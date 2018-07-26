У социально сети Facebook произошло самое резкое падение акций в истории - на 24%.

После квартального отчета о состоянии дел в компании, ее потери составляют около 130 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Владелец же Facebook Марк Цукерберг лично потерял 17 миллиардов и теперь может выбыть из первой тройки богачей.

В отчете говорится, что квартальная выручка Facebook составила около 13 миллиардов долларов, что оказалось ниже запланированных показателей. Число пользователей, которые заходят в соцсеть каждый день, увеличилось до 1,47 миллиарда человек - вместо ожидаемых 1,49 миллиарда.

Обвал акций также спровоцировали негативные показатели по темпам роста прибыли.

Марк Цукерберг достиг третьего места в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg в начале июля. Его состояние оценивалось в 81,6 миллиарда долларов. К 25 июля в обновленной версии рейтинга говорилось уже о 86,6 миллиардах долларов.

Ранее стало известно, что инвесторы Facebook хотят добиться отставки Марка Цукерберга.

Напомним, Цукерберг заявил, что Россия вмешивалась в Facebook, чтобы повлиять на выборы в США.